В двух кружках 27 третьеклассников.когда в один из них записалось ещё семеро,в обоих кружках стало одинаковое число третьеклассников.сколько третьеклассников занималось в каждом кружке первоначально

Математика

В двух кружках 27 третьеклассников.когда в один из них записалось ещё семеро,в обоих кружках стало одинаковое число третьеклассников.сколько третьеклассников занималось в каждом кружке первоначально

Автор: Гость