В двух кружках 27 третьеклассников.когда в один из них записалось ещё семеро,в обоих кружках стало одинаковое число третьеклассников.сколько третьеклассников занималось в каждом кружке первоначально
Математика
В двух кружках 27 третьеклассников.когда в один из них записалось ещё семеро,в обоих кружках стало одинаковое число третьеклассников.сколько третьеклассников занималось в каждом кружке первоначально
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27+7=34 (третьекл.) - стало в двух кружках, когда записалось ещё семеро. 34:2=17 (третьекл.) - было в первом кружке. 17-7=10 (третьекл.) - было во втором кружке. Ответ: 17, 10 третьеклассников.
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