Является ли число 2; 0,2 решением неравенства 3x - 1 lt;4; 4x+5gt;3?

Математика
Является ли число 2; 0,2 решением неравенства 3x - 1 lt;4; 4x+5gt;3?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x<5 x<5/3(2 не решение 0,2 решение) 4х>-2 x>-1/2   (2 и 0,2 решения)
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