Подчеркни какие необходимо принять меры чтобы предотвратить образование оврагов
Окружающий мир
Подчеркни какие необходимо принять меры чтобы предотвратить образование оврагов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно деревья сажать по краям
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