Является ли главный герой произведения белые ночи маленьким человеком? Напишите,пожалуйста,своими словами)

Литература
Является ли главный герой произведения белые ночи маленьким человеком? Напишите,пожалуйста,своими словами)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю что во всяком случае да. Но не знаю точного ответа ! так как ты написал своими словами
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