Придумать рассказ про листопадничек
Литература
Придумать рассказ про листопадничек
Ответ(ы):
Гость:
Шел я по лесу . В друг я увидел что на меня что-то падает ,что-то мокрое и мягкое. И потом внезапно я увидел падающие листочки! И это был листопад. Каждый лист падал так нежно ,так красиво. Да еще и каждый лист был разного цвета. Через несколько минут я пошел домой и рассказ своей маме о том как я увидел листопад...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Физика
Знайти напругу на внутрішній ділянці кола та його опір,якщо Е.Р.С. джерело струму 6 В,зовнішній опір 5 Ом,напруга на зовнішній ділянці кола 5 В.?
Окружающий мир
Химия