Придумать рассказ про листопадничек

Литература
Придумать рассказ про листопадничек
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Шел я по лесу . В друг я увидел что на меня что-то падает ,что-то мокрое и мягкое. И потом внезапно я увидел падающие листочки! И это был листопад. Каждый лист падал так нежно ,так красиво. Да еще и каждый лист был разного цвета. Через несколько минут я пошел домой и рассказ своей маме о том как я увидел листопад...
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