Информатика 3 класс задание 4

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Апельсин-среднее оранжевое звуковая не нашла обонятельная аромат внутри апельсина вкусовая вкус внутренности тактильная внутри апельсина жидкое 3 картинка-кажется так-большой разноцветный или то шумный звуковая звук шума-то ест когда начинает работать. обонятельная-тут по моему ничего вкусовая тут тоже ничего. тактильная твердое вещество