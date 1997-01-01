Информатика помогите, кто чем сможет система счисления лесенкой

Информатика
Информатика помогите, кто чем сможет система счисления лесенкой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5) 11001101₂+10000100₂=101010001₂; 6) 4251₈+6561₈=13032₈; 7) 9A3₁₆+A55₁₆=19F8; 8) 1011010₂-11111110₂=-1011010₂; 9) 1721₈-7402₈=-5461₈; 10) 43B₁₆-C08₁₆=-767₁₆.
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