В зоопарке за день Лев съедает 3 килограмма мяса А тигр 4 килограмма на сколько дне?? хватит 100 килограмм мяса Если разделить его поровну между ними?

Математика

В зоопарке за день Лев съедает 3 килограмма мяса А тигр 4 килограмма на сколько дне?? хватит 100 килограмм мяса Если разделить его поровну между ними?

Автор: Гость