В зоопарке за день Лев съедает 3 килограмма мяса А тигр 4 килограмма на сколько дне?? хватит 100 килограмм мяса Если разделить его поровну между ними?
Математика
В зоопарке за день Лев съедает 3 килограмма мяса А тигр 4 килограмма на сколько дне?? хватит 100 килограмм мяса Если разделить его поровну между ними?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100 : 2 = 50 (кг) - на каждого животного ; 2) 50 : 3 = 16 (дней) - хватит льву ; 3) 50 : 4 = 12(дней) - хватит тигру.
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