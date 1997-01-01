В зоопарке за день Лев съедает 3 килограмма мяса А тигр 4 килограмма на сколько дне?? хватит 100 килограмм мяса Если разделить его поровну между ними?

Математика
В зоопарке за день Лев съедает 3 килограмма мяса А тигр 4 килограмма на сколько дне?? хватит 100 килограмм мяса Если разделить его поровну между ними?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100 : 2 = 50 (кг) - на каждого животного ; 2) 50 : 3 = 16 (дней) - хватит льву ; 3) 50 : 4 = 12(дней) - хватит тигру.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как пишется ё после шипящих
Ответить
Английский язык
Say when these people were born - Ken and Harry 1997; Queen Elizabeth; Polly and Dan 2005; Tim and Roy 1799; Mrs Brown 1628; Ron and Steve 2011
Ответить
Математика
Найти x-y,если x³-y³=71, a y²x-x² y=18
Ответить
Українська мова
Учитель прочитал текст а я просллухала но памьятаю что заголовок був "урок праци" 4-а класс "Интелект Украины" я памьятаю тиль початок Диты робы...
Ответить
Химия
Помогите!!! Изменяются ли периодически масса атома, общее количество електронов в атоме, число електронов на внешнем уровне с увеличением порядково...
Ответить