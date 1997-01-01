Как пишется ё после шипящих
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Как пишется ё после шипящих
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Гость:
Буква «ё» пишется в отдельных случаях. В глаголах после шипящих пишется буква «ё», а в существительных и прилагательных нет.
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