Найти x-y,если x³-y³=71, a y²x-x² y=18
Математика
Найти x-y,если x³-y³=71, a y²x-x² y=18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//$#@!/$#@@/$#@!/$#@!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Учитель прочитал текст а я просллухала но памьятаю что заголовок був "урок праци" 4-а класс "Интелект Украины" я памьятаю тиль початок Диты робы...
Химия
Помогите!!! Изменяются ли периодически масса атома, общее количество електронов в атоме, число електронов на внешнем уровне с увеличением порядково...
Русский язык