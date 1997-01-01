В каком слове ударение падает на второй слог каталог, красивее, алфавит, издавнв
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В каком слове ударение падает на второй слог каталог, красивее, алфавит, издавнв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КрасИвее- в этом слове ударение падает на второй слог
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