Иногда в давние времена между стёклами в двойных оконных рамах на зиму ставили стаканчик с концентрированной серной кислотой, чтобы стёкла не запотевали. Какую роль в данном случае играла серная кислота?

Химия

Иногда в давние времена между стёклами в двойных оконных рамах на зиму ставили стаканчик с концентрированной серной кислотой, чтобы стёкла не запотевали. Какую роль в данном случае играла серная кислота?

Автор: Гость