Иногда в давние времена между стёклами в двойных оконных рамах на зиму ставили стаканчик с концентрированной серной кислотой, чтобы стёкла не запотевали. Какую роль в данном случае играла серная кислота?

Химия
Иногда в давние времена между стёклами в двойных оконных рамах на зиму ставили стаканчик с концентрированной серной кислотой, чтобы стёкла не запотевали. Какую роль в данном случае играла серная кислота?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серная кислота является очень сильной кислотой, она протонирует молекулы воды, поэтому если ее поставить между окнами она будет "впитывать" воду.
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