В водном растворе одновременно не могут находиться ионы: 1) Ba 2+ и Cl- 2) OH- и K + 3) Ca2+ и PO43- 4) Al 3+ и SO42-
Химия
В водном растворе одновременно не могут находиться ионы: 1) Ba 2+ и Cl- 2) OH- и K + 3) Ca2+ и PO43- 4) Al 3+ и SO42-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одновременно в водном растворе не могут находиться вещ-ва, которые образуют нерастворимые соединения. Так что ответ 3)
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