В водном растворе одновременно не могут находиться ионы: 1) Ba 2+ и Cl- 2) OH- и K + 3) Ca2+ и PO43- 4) Al 3+ и SO42-

Химия

В водном растворе одновременно не могут находиться ионы: 1) Ba 2+ и Cl- 2) OH- и K + 3) Ca2+ и PO43- 4) Al 3+ и SO42-

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