Технология- перечислите операции, которые могут выполнять современные бытовые швейные машины высокого класса??? пожалуйста помогите, заранее спасибо тем, кто хороший человек!

История
Технология- перечислите операции, которые могут выполнять современные бытовые швейные машины высокого класса??? пожалуйста помогите, заранее спасибо тем, кто хороший человек!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)рабочие, трикотажные, оверлочные, декоративные видов строчек 2) петля-автомат 3)Функция вытягивания строчки до 5 раз 4) точечная закрепка 5) швейно-вышивальный компьютер позволяет выразить свою душу художника - создание мотивов вышивок Например, Bernina Artista 200,  вышивальная система, работающая под управлением Microsoft Windows. С помощью дисковода можно считывать мотивы вышивок с CD-дисков и просматривать на экране машины видеофильм с руководством по шитью и управлению машиной. Эта модель может работать и скачивать рисунки вышивок через Интернет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В окислительно-восстановительных реакциях восстановителем не может быть: 1) S0 2) S-2 3) S+4 4) S+6
Ответить
Математика
Составьте задачу на зависимость между длиной и шириной прямоугольника площадью з6 см в квадрате. 1) Какая величина постоянная? 2) Какая зависимость...
Ответить
Физика
Точка обращается по окружности с линейной скоростью 5 м/c и угловой скоростью 2 рад/с. Чему равно центростремительное ускорение точки?
Ответить
Физика
Мяч поднялся вертикально вверх на высоту 8 м, а затем снова упал до начального уровня. Определить координаты тела в начальной, средней и конечной т...
Ответить
Алгебра
Разложите на моножители трехчлен: 8хквадрат+3х-0,5
Ответить