Технология- перечислите операции, которые могут выполнять современные бытовые швейные машины высокого класса??? пожалуйста помогите, заранее спасибо тем, кто хороший человек!

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1)рабочие, трикотажные, оверлочные, декоративные видов строчек 2) петля-автомат 3)Функция вытягивания строчки до 5 раз 4) точечная закрепка 5) швейно-вышивальный компьютер позволяет выразить свою душу художника - создание мотивов вышивок Например, Bernina Artista 200, вышивальная система, работающая под управлением Microsoft Windows. С помощью дисковода можно считывать мотивы вышивок с CD-дисков и просматривать на экране машины видеофильм с руководством по шитью и управлению машиной. Эта модель может работать и скачивать рисунки вышивок через Интернет.