Установите соответствие между реагентами и краткими ионными уравнениями реакций между ними: А) Хлорид кальция и карбонат калия Б) Нитрат свинца ( II ) и хлорид натрия В) нитрат бария и сульфат магния Г) гидроксид железа ( II ...

Химия

Установите соответствие между реагентами и краткими ионными уравнениями реакций между ними: А) Хлорид кальция и карбонат калия Б) Нитрат свинца ( II ) и хлорид натрия В) нитрат бария и сульфат магния Г) гидроксид железа ( II ) и азотная кислота (раствор) 1) Ba2+ + SO42- → BaSO4 2) Ca2+ + CO32- → CaCO3 3) Fe(OH)2 + 2H+ → Fe2+ + 2H2O 4) Fe2+ + 2H+ + 2NO3- → Fe2+ + 2NO3- 5) Pb2+ + 2Cl- → PbCl2 6) Pb(NO3)2 + 2Cl- → 2NO3- + Pb2+ + H2O

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