Установите соответствие между реагентами и краткими ионными уравнениями реакций между ними: А) Хлорид кальция и карбонат калия Б) Нитрат свинца ( II ) и хлорид натрия В) нитрат бария и сульфат магния Г) гидроксид железа ( II ...
Химия
Установите соответствие между реагентами и краткими ионными уравнениями реакций между ними: А) Хлорид кальция и карбонат калия Б) Нитрат свинца ( II ) и хлорид натрия В) нитрат бария и сульфат магния Г) гидроксид железа ( II ) и азотная кислота (раствор) 1) Ba2+ + SO42- → BaSO4 2) Ca2+ + CO32- → CaCO3 3) Fe(OH)2 + 2H+ → Fe2+ + 2H2O 4) Fe2+ + 2H+ + 2NO3- → Fe2+ + 2NO3- 5) Pb2+ + 2Cl- → PbCl2 6) Pb(NO3)2 + 2Cl- → 2NO3- + Pb2+ + H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а - 2 б - 5 в - 1 г - 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В водном растворе одновременно не могут находиться ионы: 1) Ba 2+ и Cl- 2) OH- и K + 3) Ca2+ и PO43- 4) Al 3+ и SO42-
История
Технология- перечислите операции, которые могут выполнять современные бытовые швейные машины высокого класса??? пожалуйста помогите, заранее спасиб...
Химия
Математика
Составьте задачу на зависимость между длиной и шириной прямоугольника площадью з6 см в квадрате. 1) Какая величина постоянная? 2) Какая зависимость...