Почему привычка- это тиран?

Гость: Гость:

Привычка это тиран !Мучительно тяжело избавиться от своих привычек,для этого нужно обладать хорошей силой воли ,терпением и пониманием того что это необходимо.Привычка сравниваеется с тираном,а теран это"Мучитель","Насильник".Привычки будто дурные или неприятные обществу, доставляют нам массу неудобст в общении с людьми .От неё очень тяжело избавиться,потому что привыкая делать что -то постояно это становится для нас нормой.Мы постоянно слышим что можно ,а что нельзя и нас это начинает мучать .Мы думаем ,стараемся избавиться от этого самого ,но ведь это не так и просто.Вот поэтому привычку сравнивают с тираном ( издевательством) над самим собой.