Интересные факты из жизни Жуковского
Литература
Интересные факты из жизни Жуковского
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Гость:
1. Был рожден вне брака, поэтому свою фамилию получил от помещика Жуковского. 2.Вдохновлялся идеями западных писателей. 3. Был преподавателем Александра II. 4. Часто спасал поэтов от ссылки, в частности Пушкина, Шевченко 5.Благодаря ему декабристов не отправили на плаху, а сослали в Сибирь. 6. Женился в 58 лет 7. Развил русский романтизм.
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