Интересные факты из жизни Жуковского

Гость: Гость:

1. Был рожден вне брака, поэтому свою фамилию получил от помещика Жуковского. 2.Вдохновлялся идеями западных писателей. 3. Был преподавателем Александра II. 4. Часто спасал поэтов от ссылки, в частности Пушкина, Шевченко 5.Благодаря ему декабристов не отправили на плаху, а сослали в Сибирь. 6. Женился в 58 лет 7. Развил русский романтизм.