Из всех костей черепам подвижное соединение характерно только для : 1- верхнечелюстной 2- нижнечелюстной 3- височной 4- затылочной
Биология
Из всех костей черепам подвижное соединение характерно только для : 1- верхнечелюстной 2- нижнечелюстной 3- височной 4- затылочной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ- 2) нижней челюсти
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