Из всех костей черепам подвижное соединение характерно только для : 1- верхнечелюстной 2- нижнечелюстной 3- височной 4- затылочной

Биология

Из всех костей черепам подвижное соединение характерно только для : 1- верхнечелюстной 2- нижнечелюстной 3- височной 4- затылочной

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