Используя сочетательное свойства сложения запишите выражение данному (12+x)+96

Математика
Используя сочетательное свойства сложения запишите выражение данному (12+x)+96
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочетательный закон сложения:  ( a + b) + c = a + ( b +  c ) = a + b + c . Сумма не зависит от группировки её слагаемых. (12+ х) +96 = (12+ 96) + х = 108 + х
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Как будет по немецки"я тебя люблю"???)))
Ответить
Другие предметы
В темноте слышался ... писк комара а) раздраженный , б) раздражительный , в) раздражающий неверный друг - ... враг. а) опасный , б) опасливы...
Ответить
Математика
Найдите объём прямоугольника пралепипида,измерения которого равны 4/9м 3/5 и2 целых1/2м
Ответить
Обществознание
Реферфт на тему "Види декоративно прикладного мистецтва
Ответить
Математика
Из одного пункта в противоположном направлении одновременно выехали 2 автомашины со скоростями 60км /ч и 80 км/ч какое расстояние буде между ними ч...
Ответить