Используя сочетательное свойства сложения запишите выражение данному (12+x)+96
Математика
Используя сочетательное свойства сложения запишите выражение данному (12+x)+96
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочетательный закон сложения: ( a + b) + c = a + ( b + c ) = a + b + c . Сумма не зависит от группировки её слагаемых. (12+ х) +96 = (12+ 96) + х = 108 + х
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