Как будет по немецки"я тебя люблю"???)))

Немецкий язык
Как будет по немецки"я тебя люблю"???)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный перевод-Ich liebe dich.
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