Исторический портрет по алгоритму Филиппа IV Красивого

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Филипп Четвертый занял престол Франции в 1285 году, когда ему было 17 лет. Отличался благородством и внешними данными. Имел изысканные манеры и внушительно себя держал. За что и получил прозвище "Красивый". Внешне демонстрировал всем показную религиозность и постоянно ходил на церковные службы. В правление Филиппа Четвертого к Франции был присоединен Лион. Он принудил к повиновению церковников и других вассалов. Король лично взял на себя судебные функции. При нем также впервые созваны Генеральные Штаты, чтобы дать формальный отпор римскому папе Бонифацию. Король лично сжег его буллы и объявил Бонифация антипапой. А Бонифаций проклял Филиппа и наложил на Францию интердикт. Преемник Бонифация Бенедикт Девятый снял все интердикты с Филиппа и поспешил примирится с королем Франции. А последующий за Бенедиктом Климент Пятый и вовсе стал орудием и ставленником Филиппа Четвертого. Климент Пятый в 1307 году поддержал процесс против таплиеров. В 1313 году Жак де Моле был сожжен, а все богатства ордена перешли к королю Франции. Сгорая Жак де Моле предрек скорую смерть королю Франции. И в следующем 1314 году году Филипп Четвертый скончался. Вместе с ним пресеклась династия Капетингов.