Задания все с 1 по 2

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Задания все с 1 по 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люблю мчаться с горы на лыжах! Холодный ветер обжигает лицо.А ты мчишь с такой скоростью,что, кажется ещё минута - и лыжи оторвутся от сверкающего, убегающего из -под ног снега, и ты полетишь по воздуху-легко, свободно,как птица. А вот и бугорок: брызги в лицо, ноги- в стороны, я - в сугробе. Поднимаюсь, отряхиваю снег. Не беда: в следующий раз обязательно получится! Как спускаться с горы на  лыжах. Ноги немного согнуты; палки отведены назад. Чтобы не потерять равновесие, необходимо сильнее согнуть ноги в коленях и наклониться вперед. В этот момент особенно важно держать лыжи параллельно друг другу, так как малейший перекос может привести к падению.
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