История создания песни катюша

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В 1938 году в Москве был создан Государственный джаз-оркестр Союза ССР под управлением М. Блантера и В. Кнушевицкого, и в феврале 1939 года состоялась премьера подготовленной им программы. Среди новых песен, впервые исполненных в этой программе, была «Катюша». Спела ее в сопровождении оркестра солистка Валентина Батищева. Вскоре песню стали петь и другие певцы и певицы — Георгий Виноградов, Лидия Русланова, Вера Красовицкая, а вслед за ними профессиональные и самодеятельные хоровые коллективы, армейские ансамбли. Ее распевали в селах и городах, на демонстрациях и народных гуляньях, а то и просто в домашнем кругу, за праздничным столом. Едва появившись, песня эта стала знаменитой, родной и близкой миллионам людей. Как же родилась «Катюша»? Вначале были написаны стихи — всего несколько строк. Написал их М. В. Исаковский, автор известных и популярных в ту пору песен: «Прощание», «Вдоль деревни», «И кто его знает», «Любушка», «Зелеными просторами» и других. .