История создания рассказа ,,левша"

Гость: Гость:

Н. С. Лесков в первых печатных редакциях предпослал рассказу такое «предисловие» : «Я записал эту легенду в Сестрорецке по тамошнему сказу от старого оружейника, тульского выходца, переселившегося на Сестру-реку еще в царствование императора Александра Первого. Рассказчик два года тому назад был еще в добрых силах и свежей памяти; он охотно вспоминал старину, очень чествовал государя Николая Павловича, жил «по старой вере» , читал божественные книги и разводил канареек. Люди к нему относились с почтением» . Но вскоре автор сам «разоблачил» себя: «…я весь этот рассказ сочинил в мае месяце прошлого года, и Левша есть лицо мною выдуманное» . Вся эта выдуманная история была нужна Лескову для создания иллюзии непричастности автора к содержанию сказа.