Ребята делились своими радостями . У Алёнки была новая лента. У Тани -цветные карандаши . А Ваня слушал и молчал. Он видел в лесу цветы . Был вечер, а цветы стояли белые и светились . Он любил смотреть на лужи . Лужи после дожд...
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Ребята делились своими радостями . У Алёнки была новая лента. У Тани -цветные карандаши . А Ваня слушал и молчал. Он видел в лесу цветы . Был вечер, а цветы стояли белые и светились . Он любил смотреть на лужи . Лужи после дождя были голубыми. Ваня находил радость там , где хотел. Покажи графически,какими членами являются в предложениях имена существительные во множественном числе. Сверху укажи их падеж.
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Гость:
Ребята,карандаши,цветы,лужи
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