Какие вставить слова, чтобы не нарушить закономерность: белка, уж, осел, обезьяна, ??чки

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Какие вставить слова, чтобы не нарушить закономерность: белка, уж, осел, обезьяна, ??чки

Автор: Гость