Прямая, проходящая через вершину A треугольника ABC, пересекает сторону BC в точке M. ??ри этом BM = = AB, ∠BAM = 35◦, ∠CAM = 15◦. Найдите углы треугольни- ка ABC
Геометрия
Прямая, проходящая через вершину A треугольника ABC, пересекает сторону BC в точке M. ??ри этом BM = = AB, ∠BAM = 35◦, ∠CAM = 15◦. Найдите углы треугольни- ка ABC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) треугольник АМВ-равнобедренный - по условию 2) угол А=15+35=50 градусов 3) угол ВАМ=углу МВА=35 градусов - т.к.треугольник АМВ равнобедренный 4) 180-(50+35)=95 градусов Ответ: угол А=50, угол В=35, угол С=95
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