Прямая, проходящая через вершину A треугольника ABC, пересекает сторону BC в точке M. ??ри этом BM = = AB, ∠BAM = 35◦, ∠CAM = 15◦. Найдите углы треугольни- ка ABC

Геометрия

Прямая, проходящая через вершину A треугольника ABC, пересекает сторону BC в точке M. ??ри этом BM = = AB, ∠BAM = 35◦, ∠CAM = 15◦. Найдите углы треугольни- ка ABC

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