Решите уравнение пожалуйста 1)ZnSO4+KOH= 2)HNO3+KOH= 3)H3PO4+KOH= а)KOH b)Can(OH)2
Химия
Решите уравнение пожалуйста 1)ZnSO4+KOH= 2)HNO3+KOH= 3)H3PO4+KOH= а)KOH b)Can(OH)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ZnSO4+2KOH=Zn9OH)2+K2SO4 HNO3+KOH=KNO3+3H2O H3PO4+3KOH=K3PO4+3H2O
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