Запиши все пары звонких и глухих согласных русского языка
Русский язык
Запиши все пары звонких и глухих согласных русского языка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звонкие - согл . звуки сопровождает звучанием голоса. Глухие -произносим без участия голоса звонкие и глухие бывают парными и непарными
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