итоги царствования Александра1

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+ Кавказская война(россия вышла из нее с минимальным уроном0создание кружков(в них участвовали будущие либералы и сторонники революционных идей),русско-иранская война(присоединение новых территорий россии)запрет принимать беглых священников,ограничение государственного совета. - обязательство крестьян выполнять разные повинности в пользу бывших владельцев земли,запрещение принятия крепостных крестьян в средние и высшие учебные заведения,по Парижскому миру россии запрещалось именть военный флот и укрепления на Черном море(история обороны Севастополя)