В параллелограмме один угол в пять раз меньше другого. Найдите величину меньшего угла?(в градусах)
Алгебра
В параллелограмме один угол в пять раз меньше другого. Найдите величину меньшего угла?(в градусах)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развернутый угол180 градусов.Один угол солставляет1 часть -другой 5 частей-всего 6 частей .180 градусов делим на 6-30 градусов, соответственно 2-й угол30х5=150 градусов. ответ: 30 градусов величина меньшего угла
Гость:
Пусть х - меньший угол 5х - больший угол 5х+х=180 ( т.к. в паралелограмме они равны) 6х = 180 х= 30 Ответ : 30 градусов
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