Одноглазые великаны, согласно мифам,жившие на безлюдном острове.

Обществознание
Одноглазые великаны, согласно мифам,жившие на безлюдном острове.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если тебе нужно только название, то циклопы. А если их имена, то поищи на сайтах мифологии.
Гость:
Одноглазные великаны ,жившие на безлюдном острове - циклопы. Их имена Арг ,Бронт и Стероп.
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