расстояние между городами 156 км Из них на встречу друг другу выехали два велосипедиста. Один проезжает в час 13,6 км, а второй - 10,4 км. Через сколько часов они встретятся?

Математика
расстояние между городами 156 км Из них на встречу друг другу выехали два велосипедиста. Один проезжает в час 13,6 км, а второй - 10,4 км. Через сколько часов они встретятся?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вместе за 1 час они проедут 13,6+10,4=24 км Они встретятся через 156/24=6,5 часа
Гость:
1. 13,6+10.4=24 км/ч- скорость двух велосипедистов 2.156/24=6.5 ч. - встретятся велосипедисты Ответ: велосипедисты встретятся через 6.5 часов.
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