расстояние между городами 156 км Из них на встречу друг другу выехали два велосипедиста. Один проезжает в час 13,6 км, а второй - 10,4 км. Через сколько часов они встретятся?

Математика

расстояние между городами 156 км Из них на встречу друг другу выехали два велосипедиста. Один проезжает в час 13,6 км, а второй - 10,4 км. Через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость