Придумайте загадку про опоссума.не менее четырех строк.
Биология
Придумайте загадку про опоссума.не менее четырех строк.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ещё одна загадка девочкам и мальчикам: кто любит повисеть вниз головой, кто рождается в кармане с маленьким карманчиком?
Гость:
Это животное похоже на крысу. Живёт на дереве,имеет длинный хвост. Сумчатое.Нападает на домашних животных. Но мясо не ест, а лишь высасывает кровь из своей жертвы. Из меха шьют шапки и шубы.
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