Придумайте загадку про опоссума.не менее четырех строк.

Вот ещё одна загадка девочкам и мальчикам: кто любит повисеть вниз головой, кто рождается в кармане с маленьким карманчиком?

Гость: Гость:

Это животное похоже на крысу. Живёт на дереве,имеет длинный хвост. Сумчатое.Нападает на домашних животных. Но мясо не ест, а лишь высасывает кровь из своей жертвы. Из меха шьют шапки и шубы.