Половину мотка верёвки использовали для сушки белья, половиной оставшейся части подвязали цветы к колышкам. Половиной оставшейся части перевязали лыжи, а тремя пятыми оставшейся части связали веник из прутьев. Осталось всего 40...

Математика

Половину мотка верёвки использовали для сушки белья, половиной оставшейся части подвязали цветы к колышкам. Половиной оставшейся части перевязали лыжи, а тремя пятыми оставшейся части связали веник из прутьев. Осталось всего 40 см. Какова длина верёвки в мотке?

Автор: Гость