Половину мотка верёвки использовали для сушки белья, половиной оставшейся части подвязали цветы к колышкам. Половиной оставшейся части перевязали лыжи, а тремя пятыми оставшейся части связали веник из прутьев. Осталось всего 40...
Математика
Половину мотка верёвки использовали для сушки белья, половиной оставшейся части подвязали цветы к колышкам. Половиной оставшейся части перевязали лыжи, а тремя пятыми оставшейся части связали веник из прутьев. Осталось всего 40 см. Какова длина верёвки в мотке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1целая - оставшаяся часть, 1/4 веревки 1 - 3/5 = 2/5 - оставшейся части составляют 40см 40 * 5 : 2 = 100(см) - 1/4 часть веревки 100*4=400(см)=4м Ответ:длина веревки 4 метра.
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