Дайте определение понятию колония. Какие требования выдвигал демос перед реформами Солона? В честь какого бога в Греции устраиваются Олимпийские игры? Назовите причины Греко-персидских войн.

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Колония — это зависимая территория, находящаяся под властью иностранного государства (метрополии), без самостоятельной политической и экономической власти, управляемая на основе особого режима. Демос требовал политических прав.Демос выдвигают посредника, которому было поручено издание новых законов.Для этой цели в 594 г. до н, э, был избран Солон. Самая известная легенда гласит: царь Элиды Ифит, видя, что его народ устал от бесконечных войн, отправился в Дельфы, где жрица Аполлона передала ему повеление богов: устроить угодные им общегреческие атлетические празднества. После чего Ифит, спартанский законодатель Ликург и афинский законодатель и реформатор Клиосфен установили порядок проведения таких игр. Согласно другому мифу, сын Зевса Геракл привез в Олимпию священную оливковую ветвь и учредил игры атлетов в ознаменование победы Зевса над его свирепым отцом Кроном. Известно также предание, что Геракл, организовав Олимпийские игры, увековечил память о Пелопе (Пелопсе), победившем в гонке на колесницах жестокого царя Эномая. А имя Пелопа дали области Пелопоннес, где находилась «столица» античных Олимпийских игр. Территория прежде всего,военные конфликты между Ахеменидской Персией и греческими городами-государствами, отстаивавшими свою независимость.Персидская захватническая политика была основной причиной греко-персидских войн.