В треуг CDE угол E равен 90 градусов проведена высота EF найти CF и DF если CD равна 18см а угол DCE равен 30 с градусов!!! помогите плиз!!

Геометрия

В треуг CDE угол E равен 90 градусов проведена высота EF найти CF и DF если CD равна 18см а угол DCE равен 30 с градусов!!! помогите плиз!!

Автор: Гость