В треуг CDE угол E равен 90 градусов проведена высота EF найти CF и DF если CD равна 18см а угол DCE равен 30 с градусов!!! помогите плиз!!
Геометрия
В треуг CDE угол E равен 90 градусов проведена высота EF найти CF и DF если CD равна 18см а угол DCE равен 30 с градусов!!! помогите плиз!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нам нужно найти сторону ED(катет лежащий напротив угла в 30 градусов равен половине гипотенузы)18:2=9 см,FD=EDв квадрате :CD=81:18=4,5см следует, что CF=18-4,5=13,5см
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