Значение суммы трех чисел равно 111.Наименьшее из этих чисел в 15 раз меньше наибольшего,а значение разности третьего числа и наименьшего равно 9.Найди эти числа.
Математика
Значение суммы трех чисел равно 111.Наименьшее из этих чисел в 15 раз меньше наибольшего,а значение разности третьего числа и наименьшего равно 9.Найди эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х+15х+х+9=111 17х=111-9 17х=102 х=102:17 х=6 2)15*6=90 3)6+9=15 Ответ:6 ,90 и 15 .
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