Значение суммы трех чисел равно 111.Наименьшее из этих чисел в 15 раз меньше наибольшего,а значение разности третьего числа и наименьшего равно 9.Найди эти числа.

Математика

Значение суммы трех чисел равно 111.Наименьшее из этих чисел в 15 раз меньше наибольшего,а значение разности третьего числа и наименьшего равно 9.Найди эти числа.

Автор: Гость