из А в В выехал мотоциклист, проезжавший в час 48 км. через 45 мин. из В в А выехал другой мотоциклист, скорость которого была 50 км в час. Зная, что расстояние АВ равно 330 км., найдите на каком расстоянии от В мотоциклисты вс...
Математика
из А в В выехал мотоциклист, проезжавший в час 48 км. через 45 мин. из В в А выехал другой мотоциклист, скорость которого была 50 км в час. Зная, что расстояние АВ равно 330 км., найдите на каком расстоянии от В мотоциклисты встретятся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
путь пройденный 1 мотоциклистом = 48*[latex]\frac{3}{4}[/latex] = 36(км) 45 мин = [latex]\frac{3}{4}[/latex] ч расстояние между мотоциклистами: 330 - 36 = 294 (км) время после выезда второго: 294/(50 + 48) = 3 (ч) найдем расстояние: 50*3 = 150 (км)
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