из А в В выехал мотоциклист, проезжавший в час 48 км. через 45 мин. из В в А выехал другой мотоциклист, скорость которого была 50 км в час. Зная, что расстояние АВ равно 330 км., найдите на каком расстоянии от В мотоциклисты вс...

Математика

из А в В выехал мотоциклист, проезжавший в час 48 км. через 45 мин. из В в А выехал другой мотоциклист, скорость которого была 50 км в час. Зная, что расстояние АВ равно 330 км., найдите на каком расстоянии от В мотоциклисты встретятся

Автор: Гость