Средний возраст преподавателей и студентов в некотором колледже составил 20 лет. При этом средний возраст студентов – 18 лет, а преподавателей – 40 лет. Во сколько раз студентов больше, чем преподавателей?

Алгебра

Средний возраст преподавателей и студентов в некотором колледже составил 20 лет. При этом средний возраст студентов – 18 лет, а преподавателей – 40 лет. Во сколько раз студентов больше, чем преподавателей?

Автор: Гость