Средний возраст преподавателей и студентов в некотором колледже составил 20 лет. При этом средний возраст студентов – 18 лет, а преподавателей – 40 лет. Во сколько раз студентов больше, чем преподавателей?
Алгебра
Средний возраст преподавателей и студентов в некотором колледже составил 20 лет. При этом средний возраст студентов – 18 лет, а преподавателей – 40 лет. Во сколько раз студентов больше, чем преподавателей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a - суммарный возраст стундентов b - суммарный возраст преподавателей c - кол-во студентов d - кол-во преподавателей c/d - найти (a+b)/(c+d)=20 a/c=18 b/d=40 (a/(c+d))+(b/(c+d))=20 (18/d)+(40/c)=20 c/d=20/1=20 ответ: в 20 раз
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