площадь вписанной в окружность квадрата равна 16 см в квадрате площадь круга ограниченной окружностью равна

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площадь квадрата равна S = 16 см значит сторона квадрата a = корень( S ) = 4 см значит диагональ квадрата d =a*корень(2) = 4*корень(2) см значит радиус описанной около квадрата окружности r =d/2 =2*корень(2) см значит площадь круга S = пи * r² = 8пи см²