В прямом параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 AB=2, AD=3корня из 2, угол BAD=45 градусов, B1D= корень из 19.Найдите площади боковой и полной поверхностей параллелепипеда
Геометрия
В прямом параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 AB=2, AD=3корня из 2, угол BAD=45 градусов, B1D= корень из 19.Найдите площади боковой и полной поверхностей параллелепипеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BD найдем по теореме косинусов. BD^2 =4+18-2*2*3*sqrt(2)*cos45, BD^2=10, в треуг. B_1DB найдем B_1B по т. Пифагора, получим 3. Sбок.пов.=Pоснов.* высота=6*(2+3*sqrt (2)) Sполн.пов.=Sбок.+2*Sосн. Sоснов.=2*3sqrt(2)*sin45=6 Sполн.пов.=6*(2+3*sqrt (2))+12=6*(4+3*sqrt(2))
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