В прямом параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 AB=2, AD=3корня из 2, угол BAD=45 градусов, B1D= корень из 19.Найдите площади боковой и полной поверхностей параллелепипеда

Геометрия

В прямом параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 AB=2, AD=3корня из 2, угол BAD=45 градусов, B1D= корень из 19.Найдите площади боковой и полной поверхностей параллелепипеда

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