Фенол можно получить по следующей схеме: бензл-хлорбензол-фенол. Составьте уравнения соответствующих реакций.
Химия
Фенол можно получить по следующей схеме: бензл-хлорбензол-фенол. Составьте уравнения соответствующих реакций.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С6H6 + Cl2 = C6H5-Cl + HCl (условия: FeCl3) C6H5-Cl + NaOH = C6H5-OH + NaCl
Гость:
С6H6 + Cl2 = C6H5-Cl + HCl (условия: FeCl3) C6H5-Cl + NaOH = C6H5-OH + NaCl
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