«образавать степень сравнения слов: глухою. неизвестный.бесконечной.»
Русский язык
«образавать степень сравнения слов: глухою. неизвестный.бесконечной.»
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сравнительная степень-глуше сложная сравнительная степень-самая глухая сравнительная степень -неизвестнее сложная сравнительная степеь-более неизвестный сравнительная степень-бесконечней
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