из двух городов расстояние между которыми 484 rv.? выехали одновременно навстречу друг другу велосипедист и мотоциклист. через 4 ч. расстояние между ними оказалось 292 км.определите скорость велосипедиста и мотоциклиста, если с...

Математика

из двух городов расстояние между которыми 484 rv.? выехали одновременно навстречу друг другу велосипедист и мотоциклист. через 4 ч. расстояние между ними оказалось 292 км.определите скорость велосипедиста и мотоциклиста, если скорость мотоциклиста в раза больше скорости велосипедиста.

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