из двух городов расстояние между которыми 484 rv.? выехали одновременно навстречу друг другу велосипедист и мотоциклист. через 4 ч. расстояние между ними оказалось 292 км.определите скорость велосипедиста и мотоциклиста, если с...
Математика
из двух городов расстояние между которыми 484 rv.? выехали одновременно навстречу друг другу велосипедист и мотоциклист. через 4 ч. расстояние между ними оказалось 292 км.определите скорость велосипедиста и мотоциклиста, если скорость мотоциклиста в раза больше скорости велосипедиста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если в 3 раза больше, то: пусть x км/ч - скорость велосипедиста 3x км/ч - скорость мотоциклиста. (484 - 292)/(x + 3x) = 4 (дробью) 16x = 192 x = 12 км/ч - скорость велосипедиста 3*12 = 36 км/ч - скорость мотоциклиста
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