как могли возникнуть альбиносы среди зайцев?какое значение имеет появление этого признака в жизни животных??
Биология
как могли возникнуть альбиносы среди зайцев?какое значение имеет появление этого признака в жизни животных??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Альбинизм возникает из-за полного или частичного отсутствия красящего пигмента в тканях.Считается, что альбинизм может передаваться по наследству. Появление животных-альбиносов, т.е. причина альбинизма связана с тем, что в организме таких животных не вырабатываются пигменты, окрашивающие тело (шерсть) в тот или иной цвет. Все пигменты объединяют под общим названием меланины (от греческого "melanos" - "черный"). Хотя, строго говоря, только часть их полностью соответствует этому названию и имеет действительно темные - от коричневого до черного - цвета. А вот цвет животных, содержащих в качестве пигментов серу, варьируется в широком диапазоне - от желтого до красного. Лишенные маскирующей окраски и резко выделяющиеся среди своих сородичей, животные-альбиносы привлекают повышенное внимание хищников, становясь в первую очередь их жертвами, а хищники-альбиносы наоборот, не могут незаметно подкрадываться к жертвам и добывать себе пропитание. Как известно, вполне определенная, нередко очень яркая, окраска, определяющая внешний вид животного или птицы, играет важную роль в брачных отношениях, поэтому блеклые самцы-альбиносы не всегда могут составить конкуренцию интенсивно окрашенным самцам и оставить после себя потомство.
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