Вася задумал число, прибавил к нему 67, затем от результата отнял 60. В результате у него получилось число -98. Какое число задумал Вася? Напишите полное решение
Математика
Вася задумал число, прибавил к нему 67, затем от результата отнял 60. В результате у него получилось число -98. Какое число задумал Вася? Напишите полное решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё надо делать в обратном порядке! 1)-98+60=-38 2)-38-67=-105 Проверка. 1)-105+67=-38 2)-38-60=-98 Ответ:-105.
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