расставьте в порядке убывания числа 0,915 2,314 0,9078 2,316 2,31 10,45
Математика
расставьте в порядке убывания числа 0,915 2,314 0,9078 2,316 2,31 10,45
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10,45 2,316 2,314 2,31 0,915 0,9078
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