расставьте в порядке убывания числа 0,915 2,314 0,9078 2,316 2,31 10,45

Математика
расставьте в порядке убывания числа 0,915 2,314 0,9078 2,316 2,31 10,45
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10,45 2,316 2,314 2,31 0,915 0,9078   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Две сходственные стороны подобных треугольников равны 2 см и 5 см.Площадь первого треугольника равна 8 квадратных см.Найдите площадь второго треуго...
Ответить
Обществознание
Купцы из городов Греции везли в колонии.
Ответить
Математика
Вася задумал число, прибавил к нему 67, затем от результата отнял 60. В результате у него получилось число -98. Какое число задумал Вася? Напишите ...
Ответить
Математика
из А в В выехал мотоциклист, проезжавший в час 48 км. через 45 мин. из В в А выехал другой мотоциклист, скорость которого была 50 км в час. Зная, ч...
Ответить
Алгебра
Средний возраст преподавателей и студентов в некотором колледже составил 20 лет. При этом средний возраст студентов – 18 лет, а преподавателей – 40...
Ответить