Купцы из городов Греции везли в колонии.
Обществознание
Купцы из городов Греции везли в колонии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
оливковое масло, вино, керамику
Гость:
оливковое масло, изделия кузнецов и гончаров, вина, ткани
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