Две сходственные стороны подобных треугольников равны 2 см и 5 см.Площадь первого треугольника равна 8 квадратных см.Найдите площадь второго треугольника.
Геометрия
Две сходственные стороны подобных треугольников равны 2 см и 5 см.Площадь первого треугольника равна 8 квадратных см.Найдите площадь второго треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
коэффициент пропорциональности = [latex]\frac{2}{5} [/latex] отношение площадей: [latex]\frac{2*2}{5*5}=\frac{4}{25}[/latex] S (2) = 8/(4/25) = 2*25 = 50 см^2
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